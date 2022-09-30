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Yolcu otobüsü anne ve kızına çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Adıyaman’da, yolcu otobüsünün yolun karşı tarafına geçmeye çalışan anne ve kızına çarpması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

30 Eylül 2022 Cuma 11:28
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Yolcu otobüsü anne ve kızına çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Adıyaman’da, yolcu otobüsünün yolun karşı tarafına geçmeye çalışan anne ve kızına çarpması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hacı Yusuf Ç., idaresindeki 02 FC 220 plakalı yolcu otobüsü, Atatürk Bulvarı Adıyaman Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hatice Sevim Doğan ile kızı olan Hira Gül Doğan’a çarptı. Meydana gelen kazada anne ve kızı yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan anne Hatice Sevim Doğan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yoğum bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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