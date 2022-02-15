Yaya yolunu kullanmayarak kazaya neden oldu - Videolu Haber

Adıyaman'da, dikkatsizlik ve hız nedeniyle meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından görüntülendi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla şehrin farklı noktalarına kurulan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına Şubat ayında yansıyan kaza görüntüsünü paylaştı.

Sümerevler Mahallesi’nde otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yaya yol vermek isterken arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazada yayanın yaya geçidi ve üst geçidi kullanmaması ise KGYS kameralarına yansıdı.

Kazaların genellikle sürücü ve yaya hatalarından kaynaklandığını belirleyen yetkililer, araç sürücülerini ve yayaları trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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