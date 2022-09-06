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Yavru köpeğin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Videolu Haber

Adıyaman’da, özel bir okulun bahçesinde bulunan yavru köpeğin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

06 Eylül 2022 Salı 14:05
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Yavru köpeğin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi.
Özel gereksinimli çocukların eğitim aldığı bir okula gelen kimliği belirsiz bir şüpheli bahçe içerisindeki kulübesinde bulunan yavru köpeği çalarak kayıplara karıştı. Sabah okula gelen yetkililer, köpeğin yerinde olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamera kaydı incelemesinin ardından kimliği tespit edilemeyen şüpheli yavru köpeği çalma anı görüntülendi. Polis ekipleri yavru köpeği çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: PHA
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