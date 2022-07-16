Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evde ölü bulundu - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğleden sonra Altınşeehir Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 5 katlı binanın 4'üncü katında kötü kokuların geldiğini fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde evde yalnız yaşayan Azize Dikbıyık'ın yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlendi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolün ardından Dikbıyık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberin Videosu :