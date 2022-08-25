Yaşlı adamı öldüren şüpheli tutuklandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi.

Evine doğru ilerleyen Mahmut Çekim’in (65) yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir şüpheli yanında getirdiği bıçakla sırtına vurarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Çekim’i görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Çekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mahmut Çekim'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çevrede güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından cinayet şüphelisinin B.D., (19) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından adresinde gözaltına alınan B.D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen B.D., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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