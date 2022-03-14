Yaşlı adam dolandırılmaktan son anda kurtarıldı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Abuzer Süneni telefonla arayarak kendisini Emniyet Müdür Yardımcısı olarak tanıtan kişi, numarasını savcılık kanalıyla aldığını ve banka hesabında para transferi olduğunu söyledi. Hesaplarını kontrol etmek için bankaya gelen Abuzer Sünen, durumu banka güvenlik görevlisine anlattı. Güvenlik görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.

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