Yangında mahsur kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Pınarbaşı Beldesinde meydana geldi.

Evde yalnız yaşayan Medine Örper'in bulunduğu evden dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından yapılan çalışmada yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Ekipler evde mahsur kalan Örper'e ulaştı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Örper'inin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Örper'inin cenazesi otopsi yapılmak üzere Çelikhan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.