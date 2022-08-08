Yangında itfaiye eri yaralandı

Alınan bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Altınşeehir Mahallesi’nde meydana geldi.

Z.E'ye ait oto tamirhane ve yedek parça işyerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından yangın 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında yüksekten düşerek yaralanan itfaiye eri Mehmet Hanifi Alagöz, olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Alagöz’ün ayağına kırık olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.