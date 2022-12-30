Yangında ev kullanılamaz hale geldi

Alınan bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Hüseyin Turan’a ait tek katlı evde kimsenin olmadığı esnada dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

