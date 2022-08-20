Yangında dumandan etkilenerek yaşlı kadın tedavi altına alındı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre yangın, öğleden sonra yangın ilçeye bağlı Pınarbaşı Beldesine meydana geldi. Ali Tuncel'e ait olan tek katlı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangından dumandan etkilenen Beyaz Şenses, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Beyaz Şenses'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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