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Yangın paniğe neden oldu

Adıyaman’da, iki katlı evde meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına alındı.

25 Eylül 2022 Pazar 12:58
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Yangın paniğe neden oldu

Alınan bilgiye göre yangın, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.
2 katlı bir evin en üst katında elektirk kontağından çıktığı öne sürülen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alevlere müdahale ederek kontrol altına alındı. Ölen yada yaralanan olmayan yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: PHA
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