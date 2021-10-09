Yanan motosikletini bırakıp kaçtı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, yangın, öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen plakasız motosiklet, alev aldı. Alev aldığını gören sürücü motosikletten uzaklaşarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 30 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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