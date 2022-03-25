Vali Çuhadar, yaralıları ziyaret etti

Kaza sonrası Kahta’ya gelen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Kahta Kaymakamı Selami Korkutata beraberinde Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli ile birlikte hastanede yaralı vatandaşları ziyaret etti. Kahta Devlet Hastanesi’nde yaralılara yapılan müdahalelerin ardından yaralı Hacer Okay’ın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hekimlerin gözetiminde tedavileri devam eden yaralılara yakından ilgilenen Vali Çuhadar ve Kaymakam Korkutata, geçmiş olsun dileklerinden sonra hastaneden ayrıldı.