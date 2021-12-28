Uzman çavuşun evinden tabanca ve cep telefonu çaldılar - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde geldi.

İddiaya göre, Uzman Çavuş İ.U'ya ait 3 katlı evin 1'inci gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından incir ağacına tırmanarak eve girdi. İ.U'ya ait beylik tabancası ile cep telefonunu alarak kaçtılar. Sabah eve gelen İ.U., tabanca ve cep telefonun evde bulamayınca polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi ve çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, hırsızlık şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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