Üzerine su motoru düşen işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre olay Adıyaman-Çelikhan yolunun 15’inci kilometresinde bulunan Koçaeli Barajı şantiyesinde meydana geldi. Edip Polat (38) Kocaeli Barajı inşaatında çalıştığı esnada üzerine su pompası düştü. Durumu fark eden işçiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Polat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.