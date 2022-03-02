Üzerine kaynar süt dökülen çocuk yaralandı

Alınan bilgiye göre olay, Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Sobanın üzerinde bulunan kaynar süt bilinmeyen bir nedenden dolayı K.M., (10) üzerine devrildi. Durumu fark eden yakınları sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan K.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.