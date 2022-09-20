Üzerine elektrik trafosu düşen işçi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Adıyaman-Malatya karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi.

Maden ocağında çalışan Mahmut Yalçin (32) bilinmeyen nedenden dolayı üzerine elektrik trafosu devrildi. Trafonun Yalçin'in üzerine devrildiğini görenlerin yarımıyla kurtarılırken, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Yalçin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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