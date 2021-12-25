Üzerine asansör kafesi düşen işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, olay merkeze bağlı Bozhöyük köyü yakınlarında meydana geldi.

Özel bir firmanın petrol kuyusunda çalışan Nurullah Karataş, çalıştığı esnada üzerine asansör kafesi düştü. Büyük gürültüyle düşen kafesi görenler çalışanlar Karataş'ı kafes altından çıkartarak durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Karataş, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karataş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.