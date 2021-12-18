Üzerinde uzun namlulu Kaleşnikof ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmasında merkeze bağlı Alibey köyü havaalanı kavşağı mevkiinde M.S. üzerinde uzun namlulu Kaleşnikof piyade tüfeği olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda M.S., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada beyaz çuval içerisinde uzun namlulu Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 şarjör, 10 kaleşnikof fişeği ele geçirildi. Kaleşnikofa el konulurken gözaltına alınan M.S., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.