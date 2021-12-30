Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

Besni Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Besni-Gaziantep karayolunun 5'inci kilometresinde uygulama noktası oluşturdu. Plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobilde yapılan aramada 77 gram matemfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken otomobilde bulunan G.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan G.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulaması tamamlanan şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: PHA