Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından kent merkezinde durumundan şüphelendiği A.K., durduruldu. Şüpheli üzerine yapılan aramada 0.25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis tarafından uyuşturucuya el konulurken, A.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Kaynak: PHA
Üzerinde uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman’da, polis ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı.
05 Ekim 2022 Çarşamba 15:47
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