Üzerinde uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından kent merkezinde durumundan şüphelendiği A.K., durduruldu. Şüpheli üzerine yapılan aramada 0.25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis tarafından uyuşturucuya el konulurken, A.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.