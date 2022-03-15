Uyuşturucuyu yolcu otobüsüyle götüren şahıs tutuklandı

Gaziantep’ten Malatya’ya yolcu otobüsüyle uyuşturucu götürmeye çalışan 2 şahıs yakalandı. Şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Gaziantep’ten Malatya’ya yolcu otobüsüyle uyuşturucu götürüleceği bilgisine ulaşan Adıyaman’ın Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri otobüsü Gölbaşı ilçesinde durdurdu. Yapılan aramalarda yolcu olarak bulunan M.F., isimli şahıs üzerinde 137 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.F., ile yanında bulunan A.E., isimli kadın şahıs gözaltına alındı. Emniyette götürülen ve tamamlanan işlemlerin ardından her iki şahıs Gölbaşı Adliyesi’ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan M.F., tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.E., isimli kadın şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha