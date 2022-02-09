Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildi - Videolu Haber

Adıyaman'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli adiye sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda plakası ve sürücüsü açıklanmayan durdurulan otomobilde yapılan aramada 22 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis uyuşturucuya el koyarken otomobilde bulunan Y.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

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