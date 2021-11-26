Uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun 10. kilometresi Balkar Beldesi yakınlarında uygulama noktası oluşturuldu. Uygulama noktasında durdurulan plakası ve sürücüsü açıklanmayan araçta yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca K.B’nin ikametinde aramada ise, uyuşturucu maddelerle birlikte 1 adet havalı tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 83 adet tabanca mermisi, 33 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere ve silahlara el koyan ekipler, K.B. , S.Y. ve A.D’yi sorgulanmak üzere karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.