Uyuşturucudan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Videolu Haber

Alınan bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadelede çalışmaları kapsamında kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin alınması üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda kent merkezi girişinde durdurulan araçta yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, araçta bulunan E.E. ile Y.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.Ç’ye polis ekipleri ayrıca, ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 12 bin 957 TL para cezası uyguladı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki kişi, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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