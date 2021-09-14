Uyuşturucudan 4 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, tarafından kent merkezinde farklı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda N.E'nin adresine düzenlenen baskında 92,08 gram sentetik uyuşturucu, 52 uyuşturucu hap, 420 cinsel içerikli jel ve 710 cinsel içerikli hap ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alınırken isimleri açıklanmayan 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.