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Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama - Videolu Haber

Adıyaman'ın Tut ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda kenevir, esrar, hassas terazi ele geçirilirken gözaltına alınan 1 şüpheli sorgulamasın ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

03 Ekim 2022 Pazartesi 21:28
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Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede Y.D'ye ait adreste uyuşturucu olduğu bilgisi aldı. Polis ekipleri tarafından adrese düzenlenen operasyonda 7 paket halinde 2 kilo 480 gram esrar, 1 hint keneviri ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ve hassas teraziye polis tarafından el konulurken Y.D., gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.D'in emniyetteki sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: PHA
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