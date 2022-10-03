Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede Y.D'ye ait adreste uyuşturucu olduğu bilgisi aldı. Polis ekipleri tarafından adrese düzenlenen operasyonda 7 paket halinde 2 kilo 480 gram esrar, 1 hint keneviri ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ve hassas teraziye polis tarafından el konulurken Y.D., gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.D'in emniyetteki sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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