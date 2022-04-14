Uyuşturucu ticaretinden 6 zanlıya 100 yıl hapis cezası

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya görülen davada tutuklu olan, N.Y, İ.K, E.S, A.Ç. ve R.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, şüphelilerin kentte uyuşturucu madde sattıkları şüphesi ile 6 ay teknik ve fiziki takipler neticesinde sürdüğünü belirtti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan N.Y. ile İ.K'ye 23 yıl 5 ay, E.S'ye 18 yıl 9 ay, A.Ç'ye 14 yıl 22 gün, A.F'ye 12 yıl 9 ay, R.Y' ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. 6 zanlı toplamda 100 yıl 4 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.