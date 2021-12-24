Uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman- Gölbaşı karayolunda uygulama noktası oluşturdu. Polis tarafından uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurulan plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobilde yapılan aramada 111 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken otomobilde bulunan R.B. ve T.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulamaları tamamlanan 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece "Uyuşturucu ticareti yapmaktan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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