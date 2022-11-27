Uyuşturucu sevkiyatına 1 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına ve sevkiyatına yönelik bir ihbarı değerlendiren Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 25'inci kilometresinde uygulama noktası oluşturuldu. Polis ekipleri tarafından durdurulan plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobilde yapılına aramada 53 kilogram skunk maddesi, 21 kilo 350 gram toz esrar maddesi ve 74 kilo 350 gram uyuşturucu madde, 7785 Türk Lirası ve 100 Amerikan doları ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturuculara ve paralara polis tarafından el konulurken şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.