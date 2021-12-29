Uyuşturucu satıcılarına film gibi operasyon: 3 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi.

Kahta ilçesinden kent merkezi yönünde uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ekipleri tarafından Adıyaman- Kahta karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Polis, Medyen D., idaresindeki 21 ABD 620 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ara sokaklar içesinde sıkıştırılarak durduruldu. Durdurulan otomobilde bulunan sürücü Medyen D. İle yanında bulunan Sadık K. ve Yusuf Y., gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 4 paket halinde Bonzai ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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