Uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon 83 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik merkez ve ilçelerde özel hareket polislerinde destek verdiği İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 71 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramada70,96 gram esrar, 122,36 gram Metamfetamin, 677 sentetik ecza hap, 30,91 gram sentetik Kannabinoid, 2,64 gram eroin, Ectasy hap, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 25 kartuş ve 21 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular polis tarafından muhafaza altına alınırken gözaltına alınan 83 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulamaları tamamlanan 83 şüpheliden 7’si çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, 76 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.