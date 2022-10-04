Uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon: 43 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik merkez ve ilçelerde özel hareket polislerinde destek verdiği İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 41 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreslerde yapılan aramada 2 kilogram 522 gram esrar, 34,11 gram metamfetamin, 459 sentetik ecza hap, 4,4 gram sentetik kannabinoid, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 kök hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular polis tarafından muhafaza altına alınırken gözaltına alınan 43 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulamaları tamamlanan 43 şüpheliden 4'ü çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, 39 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.