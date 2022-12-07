Uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramada 60,93 gram metamfetamin, 37,80 gram eroin, 25,3 gram sentetik kannabinoid ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu ve malzemelere el konulurken 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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