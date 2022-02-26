Uyuşturucu çıkan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen soruşturmada Şanlıurfa'dan Adıyaman'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobil durduruldu. Polis tarafından otomobilde yapılan aramada 91 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu muhafaza altına alınırken İ.Ç., S.Ç. ve F.G., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi.

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