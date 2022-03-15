Uyuşturucu çıkan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman-Şanlıurfa karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Polis ekiplerini fark eden plakası ve sürücüsü açıklanmayan aracın yola uyuşturucu attıkları fark edilmesiyle kovalamacanın ardından otomobil durduruldu. Otomobilde ve yolda yapılan aramada 2 paket halinde toplam 630 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu muhafaza altına alınırken otomobilde bulunan B.A., M.D., ve F.Ö., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, uyuşturucu kullandığı tespit edilen M.D'ye 9 bin 410 TL para cezası uygulanırken ehliyetine ise 5 yıl el konuldu.