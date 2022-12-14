Usulsüz sağlık raporu hazırlayan 9 şüpheli gözaltına alındı - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dolandırıcılara yönelik yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından usulsüz şekilde hasta alt bezi raporu çıkartan ve hasta alt bezi satışı yaptığını göstererek SGK’dan rapor ücretlerini temin ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis tarafından 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda İ.H.Ö., M. E. F., M. F., M. E., M. A. A., S. F., S. F., Y. F., ve M. M. F., gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 800 Türk lirası değerinde sahte banknot, alt bezi satıldığına dair düzenlenmiş faturalar, çeşitli hastanelerce düzenlenen malzeme ve malzeme muafiyet sağlık kurulu raporları, SGK’ya gönderilen alt bezi faturaları, farklı şahıslara ait telefon ve T.C kimlik numaralarının bulunduğu el yazılı isim listeleri, farklı şahıslara ait bilgi ve hesapların olduğu 3 adet ajanda, 4 adet telefon ve 1 diz üstü bilgisayardan oluşan dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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