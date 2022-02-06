Üniversite öğrencisinden 4 gündür haber alınamıyor

Alınan bilgiye göre, Alitaşı Mahallesi'nde ailesinin evinde kalan ve Balıkesir'de inşaat mühendisliği okuyan Mehmet Delice, sömestr tatili için geldi. 4 gün önce ailesi ile yaşadığı evden dışarı çıkan Ramazan ve Neziha Delice çiftinin 2 çocuğundan biri olan Mehmet Delice, dönmeyince yakınları polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan görgü tanıkların ifadesine başvurarak, evin yakınlarında güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Çocuğunun bulunmasını isteyen Ramazan Delice,"Çocuğum okuldan tatil için gelmişti. Evden ayrıldı gezintiye çıktı dönmeyince polis ekiplerine haber verdik. Polis ekipleri geldiler ifadelerimizi falan aldılar. Çocuğumuzun sağ selim bulunmasını istiyoruz. Görenlerin lütfen bize veya polislere bildirmesini istiyoruz"dedi.

Kaynak: PHA