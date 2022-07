Ulubey'den Muharrem ayı mesajı

Muharrem ayı, Ehl-i Beyt sevgisiyle dolu her Müslüman için acının, gözyaşının ve matemin ayı olduğunu söyleyen Ulubey,"1383 yıl evvel yaşanan Kerbela Katliamı, geçen asırlara rağmen hala yüreklerimizi yakıyor. Peygamberimizin sevgili torunu Hazreti Hüseyin'in de şehid edildiği Kerbela olayı, bize ayrışma ve husumetin fenalığını, muhabbet ve birliğe olan ihtiyacımızı her yıl bir kez daha hatırlatıyor. Haksızlığa karşı direnlere selam olsun. Allah gönüllerimizi Kerbela çölü olmaktan korusun. Sevginin asaletiyle bizi beraberliğe, kardeşliğe sevk etsin. Gönüller, yürekler bir olsun.

Muharrem ayı, Ehl-i Beyt sevgisiyle dolu her Müslüman için acının, gözyaşının ve matemin ayıdır. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez. İnsanlarımız kimsenin kalbini kırmadan, dili ile kimseyi incitmeden ve insan sevgisini odak alarak oruçlarını tutarlar. Matemden amaç, kendine eziyet yapmak değil, kötülük ve katliamların bir daha olmaması adına anmak ve unutmamaktır.

Muharrem Ayı’nın tüm insanlık için birlik, beraberlik ve huzura vesile olması dileğiyle, Kerbela'nın yasını tutan tüm dostlarımızın Yas-ı Matem niyazları ve duaları kabul olsun."şeklinde konuştu.