Uçurumdan yuvarlanan yaşlı adamın imdadına AFAD ekipleri yetişti - Videolu Haber

Merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde sarp ve kayalık alanda gezintiye çıkan Ramazan Karaca, dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Kayalıklardan yuvarlanan Karaca, AFAD ve sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Karaca, hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık görevlileri tarafından Karaca, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Karaca'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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