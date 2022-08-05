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Uçurumdan yuvarlanan genç kız yaralandı - Videolu Haber

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, hayvan otlatırken dengesini kaybederek 150 metre uçurumdan aşığı yuvarlanan Fadime Nur Evin (16) yaşındaki yaralandı.

05 Ağustos 2022 Cuma 12:12
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Uçurumdan yuvarlanan genç kız yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.
Hamzalar köyü yakınlarında hayvan otlatan Fadime Nur Evin dengesini kaybederek 150 metre uçurumdan aşağı yuvarlandı. Durumu fark edenler itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 150 metreden aşağı yuvarlanan genç kızı sedye ile taşıyarak sağlık ekipleri teslim etti. Sağlık görevlileri yaralı genç kıza ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Fadime Nur Evin'in sağlık durumunun iyi oluğu öğrenildi.

 

Kaynak: PHA
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