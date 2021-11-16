Üç çocuk annesi evinin banyosunda asılı bulundu

Olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İddiaya göre 33 yaşındaki Tuğba G’den haber alamayan yakınları evi kontrol etti. Kapının açılmaması üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kapının açılmasıyla evde yapılan aramada Tuğba G., banyoda tavana asılı buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tuğba G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

“Polis, cep telefonu ve mektuba el koydu”

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Tuğba G'ye ait olduğunu düşünülen intihar mektubu buldu. Polis ekipleri, mektup ile cep telefonuna incelemek üzere el koydu. Tuğba G'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Tuğba G'nin kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.