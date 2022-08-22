Tüfekle kendini kazara vuran genç hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre olay, merkeze bağlı Kömer Beldesine bağlı Kemerkaya köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, Şivan Baykuş (18), evde bulunan tüfekle oynadığı esnada tüfeğin ateş almasıyla saçmalar omuzundan ve göğsüne isabet etti. Durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına Baykuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şivan Baykuş'un cansız bendeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA