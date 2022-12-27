Tüfeğini temizlerken kazayla kendisini vurdu

Alınan bilgiye göre olay, Binevler mevkisinde meydana geldi.

Erdal P., (30), gece geç saatlerde kendisine ait tüfeği temizlediği esnada ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Erdal P’nin ayak ve bacağına isabet etti. Kazara kendisini vuran Erdal P’nin yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.