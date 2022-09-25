Traktörün römorkundan düşen çocuk yaralandı

Alınan bilgiye göre olay, merkeze bağlı Yaylakonak beldesinde meydana geldi.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen traktör seyir halindeyken römorkta bulunan Devrim G. (8) bilinmeyen bir nedenden dolayı düşerek yaralandı. Durumu fark eden yakınları sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Devrim G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.