Traktörden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Ürgüç köyü yakınlarında M.A (73) idaresindeki 02 KK 703 plakalı traktör seyir halindeyken Rabia Yanığ, yere düştü. Yere düştüğünü fark eden sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Yanığ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Yanığ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.