Trafik kazasında köy koruyucusu hayatını kaybetti - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Büklüm köyünde yakınlarında meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Gazi Atlı (33), idaresindeki 02 ACL 461 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen Osman Güllü yönetimindeki 02 ABP 476 plakalı kamyonetle çarpıtıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde 2 çocuk babası

köy korucusu Gazi Atlı, olay yerinde hayatını kaybettiği saplandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Atlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayın ardından kamyonet sürücüsü Osman Güllü, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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