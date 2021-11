Trafik ekiplerinin denetimi helikopterden takip edildi

Adıyaman’da yapılan trafik uygulama ve denetimleri Vali Mahmut Çuhadar tarafından Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter ile havadan denetlendi.

İçişleri Bakanlığının “Trafik Güvenliği Eylem Planı” kapsamında jandarma ve polis ekiplerinin Adıyaman-Gölbaşı karayolundaki uygulama noktalarında yaptıkları trafik denetimleri havadan kontrol edildi. Vali Mahmut Çuhadar; İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile birlikte trafik uygulama ve denetim noktaları ile karayollarındaki durumu helikopterden izledi.

Yaklaşık bir saat süren uygulama ve denetimleri havadan takip eden Vali Mahmut Çuhadar, “Jandarma Genel komutanlığımıza ait helikopter ile Adıyaman bölgemizdeki havadan trafik kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Jandarma ve polis ekiplerinin uygulama noktalarını yukarıdan izliyoruz. Emniyetimiz, jandarmamız her zaman her yerde 24 saat havada, denizde, karada vatandaşımızın emrindedir. Bütün Adıyamanlı hemşerilerimizin trafik kurallarına uymalarını talep ediyorum. Can güvenlikleri, sağlıkları için devletimizin aldığı trafik tedbirlerine uymaları önemlidir. Hepsini sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Adıyaman’da yaklaşık 1 saat boyunca süren denetim ve uygulamalarda 246 aracın kontrol edildiği, 17 araca emniyet kemeri ve trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 4 bin 484 TL idari para cezası kesildiği belirtildi. Adıyaman’da ilk kez trafik denetimlerinin helikopterle kontrol edildiği öğrenildi.

