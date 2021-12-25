'TIRPAN' operasyonu Adıyaman'a sıçradı: 3 gözaltı - Videolu Haber

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Adıyaman olmak üzere 27 ilde 13 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin ederek '6136 sayılı kanuna muhalefet suçunu işleyen 389 hedef şahsa yönelik 'Tırpan' adı verilen eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adıyaman'da 3 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde yürütülen operasyonda Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 3 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda M.F., B.F. ve M.H. F., şüpheliler gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 1 otomatik tüfek, 36 fişek, 1 adet kılıç, 2 bıçak ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Aramada ele geçirilenlere polis el koyarken gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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