Tır’ın kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen park halinde bulunan 44 ADU 252 plakalı Tır'ın sürücüsü kapıyı açmasıyla Serhat Ç., idaresindeki 34 EAE 138 plakalı motosiklet çarptı. Çarpamın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Serhat Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberin Videosu :